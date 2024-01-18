Донецька ОВА: З лінії фронту за добу евакуйовано 60 осіб, зокрема дев'ятьох дітей

Російські окупаційні війська за минулу добу 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області, зафіксовано множинні руйнування приватних будинків, відомостей про постраждалих не надходило, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 60 людей, у тому числі 9 дітей", - написав він у телеграм-каналі в четвер уранці.

Як повідомив Філашкін, "уночі Авдіївка зазнала кількох авіаударів, пошкоджено щонайменше три будинки. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка і Костянтинівка, в Очеретинській - Новоселівка Перша. Курахівську громади росіяни обстріляли з "Ураганів".

У Лиманській громаді зруйновано два будинки в Колодязях, пошкоджено три будинки в Іванівці, обстріляно Торське та Зарічне. Під вогнем околиці Костянтинівської громади. У Званівській громаді від обстрілів потерпають Переїзне і Верхньокам'янське, у Соледарській - Роздолівка і Васюківка. У Сіверську пошкоджено будинок і дві адмінбудівлі. У Часовоярській громаді пошкоджено 13 приватних будинків і багатоповерхівку. Ще один будинок пошкоджено в Торецьку.

"Інформація про постраждалих цивільних за добу не надходила", - написав Філашкін.