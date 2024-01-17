Події

09:37 17.01.2024

У РФ учасники руху опору спалили кілька релейних шаф на залізниці - ГУР

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У РФ учасники руху опору спалили кілька релейних шаф на залізниці - ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що представники руху опору знищили низку релейних шаф на залізниці в РФ, завдавши суттєвої шкоди логістиці російських окупаційних військ.

"Невідомі противники путінського режиму спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ. Події відбулись у районах міст Саратов, Ярославль і Дзержинськ Нижньогородської області. У результаті рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований", - повідомляється на сайті ГУР у середу.

"Так палатиме і далі, доки кремль продовжує злочинну війну проти України!" - додали у відомстві.

 

Теги: #рф #пожежа #гур_мо

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