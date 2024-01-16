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16:30 16.01.2024

Генсек НАТО: Шлях до справедливого завершення війни - більше зброї для України

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Генсек НАТО: Шлях до справедливого завершення війни - більше зброї для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не бачить наразі ознак планування російським президентом Володимиром Путіним миру і закликав продовжувати військову підтримку України.

"Що ми можемо зробити, так це просто максимізувати ймовірність того, що на якомусь етапі президент Путін зрозуміє, що продовження цієї війни матиме занадто високу ціну. І тоді на якомусь етапі йому доведеться сісти і домовлятися про якийсь справедливий і міцний мир, у якому Україна переважатиме як суверенна незалежна держава. І парадокс полягає в тому, що якщо ми хочемо, щоб це сталося, мирне і справедливе завершення цієї війни, шлях до нього - більше зброї для України", - сказав він під час панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі у вівторок.

Таким чином, як наголосив генсек, "що більш ми надійні в нашій військовій підтримці, то більша ймовірність того, що дипломати доможуться успіху". Столтенберг зазначив, що те, що відбувається за столом переговорів із дипломатами, дуже тісно пов'язане із ситуацією на полі бою.

"Немає жодних ознак того, що Путін планує мир зараз, але він це зробить, коли зрозуміє, що ми не здамося, що у нас є військова міць, щоб підтримувати Україну", - зазначив генсек НАТО.

Теги: #давос #столтенберг

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