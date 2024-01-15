Шефа Пентагону виписали з лікарні, поки він працюватиме з дому

Міністра оборони США Ллойда Остіна виписано з лікарні, де він із 1 січня проходив лікування пов'язаних із раком ускладнень, Остін продовжить працювати дистанційно, повідомляє Пентагон.

"Сьогодні після консультацій із медперсоналом Остіна виписали з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда", - йдеться в заяві Пентагону, поширеній американськими ЗМІ.

У ній наголошується, що шеф Пентагону продовжує лікуватися і буде якийсь час виконувати свої обов'язки з дому.

У лікарні повідомили, що за час госпіталізації стан здоров'я Остіна покращився.

"Він пройшов кілька медичних тестів і перевірок. Його виписали, рекомендувавши курс фізіотерапії та регулярні огляди. Очікується, що міністр оборони повністю відновиться", - повідомляється в документі.

Раніше представники центру повідомили, що на початку грудня в Остіна виявили рак передміхурової залози під час лабораторних тестів для скринінгу простати. 22 грудня Остін переніс "малоінвазивну хірургічну процедуру" - простатектомію для лікування раку.

Проте 1 січня шефа Пентагону госпіталізували з ускладненнями - сильним болем у животі, стегні та нозі, також у нього виявили інфекцію сечовивідних шляхів.

При цьому, як зазначали американські ЗМІ, міністр оборони кілька днів не повідомляв керівництво адміністрації США про госпіталізацію.

Білий дім до 4 січня не був проінформований про те, що глава Міноборони потрапив до лікарні. Пізніше Остін розповсюдив заяву, в якій визнав, що зробив помилку, не поставивши адміністрацію США до відома про госпіталізацію.