Події

20:37 15.01.2024

Шефа Пентагону виписали з лікарні, поки він працюватиме з дому

2 хв читати
Шефа Пентагону виписали з лікарні, поки він працюватиме з дому

Міністра оборони США Ллойда Остіна виписано з лікарні, де він із 1 січня проходив лікування пов'язаних із раком ускладнень, Остін продовжить працювати дистанційно, повідомляє Пентагон.

"Сьогодні після консультацій із медперсоналом Остіна виписали з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда", - йдеться в заяві Пентагону, поширеній американськими ЗМІ.

У ній наголошується, що шеф Пентагону продовжує лікуватися і буде якийсь час виконувати свої обов'язки з дому.

У лікарні повідомили, що за час госпіталізації стан здоров'я Остіна покращився.

"Він пройшов кілька медичних тестів і перевірок. Його виписали, рекомендувавши курс фізіотерапії та регулярні огляди. Очікується, що міністр оборони повністю відновиться", - повідомляється в документі.

Раніше представники центру повідомили, що на початку грудня в Остіна виявили рак передміхурової залози під час лабораторних тестів для скринінгу простати. 22 грудня Остін переніс "малоінвазивну хірургічну процедуру" - простатектомію для лікування раку.

Проте 1 січня шефа Пентагону госпіталізували з ускладненнями - сильним болем у животі, стегні та нозі, також у нього виявили інфекцію сечовивідних шляхів.

При цьому, як зазначали американські ЗМІ, міністр оборони кілька днів не повідомляв керівництво адміністрації США про госпіталізацію.

Білий дім до 4 січня не був проінформований про те, що глава Міноборони потрапив до лікарні. Пізніше Остін розповсюдив заяву, в якій визнав, що зробив помилку, не поставивши адміністрацію США до відома про госпіталізацію.

 

 

Теги: #сша #пентагон #виписка #остін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:08 15.01.2024
Маркарова про пакет допомоги від США: Дискусії тривають, але є великий прогрес

Маркарова про пакет допомоги від США: Дискусії тривають, але є великий прогрес

21:46 15.01.2024
Залужний поінформував про ситуацію на фронті голову Об'єднаного комітету начальників штабів США

Залужний поінформував про ситуацію на фронті голову Об'єднаного комітету начальників штабів США

21:31 15.01.2024
Федоров обговорив із Пріцкер у Давосі цифрові реформи

Федоров обговорив із Пріцкер у Давосі цифрові реформи

20:08 15.01.2024
Військові США підтвердили інформацію про ракетний удар хуситів по американському судну

Військові США підтвердили інформацію про ракетний удар хуситів по американському судну

00:22 15.01.2024
Трамп лідирує серед республіканців напередодні праймеріз у США

Трамп лідирує серед республіканців напередодні праймеріз у США

10:58 14.01.2024
Американський місячний апарат Peregrine згорить у щільних шарах атмосфери Землі - компанія-розробник

Американський місячний апарат Peregrine згорить у щільних шарах атмосфери Землі - компанія-розробник

07:25 14.01.2024
Лідери Конгресу США погодили законопроєкт про тимчасове фінансування

Лідери Конгресу США погодили законопроєкт про тимчасове фінансування

01:38 14.01.2024
Міністр оборони США Ллойд Остін залишається в лікарні

Міністр оборони США Ллойд Остін залишається в лікарні

05:49 13.01.2024
США завдали нових ударів по базах хуситів у Ємені

США завдали нових ударів по базах хуситів у Ємені

21:04 12.01.2024
Зеленський після зустрічі з Пріцкер: Цей візит є потужним сигналом міцної підтримки України

Зеленський після зустрічі з Пріцкер: Цей візит є потужним сигналом міцної підтримки України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині, троє людей поранені, ще п’ятеро - перебувають під завалами

Зеленський обговорив із президенткою Швейцарії долю заморожених російських активів

Саміт щодо Формули миру може відбутися у Швейцарії

Сирський: Наші цілі залишаються незмінними - утримати наші позиції, виснажити ворога

Ігнат: Російському літаку Іл-22 реанімація не допоможе, А-50 був і є пріоритетною ціллю для Повітряних сил ЗСУ

ОСТАННЄ

Мешканку Львівської області судитимуть за шахрайство під виглядом продажу товарів для військових

У Давосі українська делегація провела переговори з представниками держав Азії, Африки, Латинської Америки та Океанії

Активну фазу наступу ЦАХАЛ на півночі Гази закінчено, скоро завершиться в Хан-Юнісі - глава Міноборони Ізраїлю

Окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині, троє людей поранені, ще п’ятеро - перебувають під завалами

Українська авіація завдала ударів по 22 районах зосередження противника

За добу на лінії фронту відбулося 86 бойових зіткнень

Росіяни за добу завдали одного ракетного і 31 авіаційного удару по території України

Зеленський обговорив із президенткою Швейцарії долю заморожених російських активів

Кордон із Польщею за 11 міс.-2023 перетнуло у 2,7 раза більше ТЗ із українською реєстрацією, ніж із польською

Завершено розслідування щодо депутатів Київської міськради, які ухилялися від військової служби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА