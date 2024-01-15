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19:34 15.01.2024

Зеленський обговорив із президенткою Швейцарії долю заморожених російських активів

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Зеленський обговорив із президенткою Швейцарії долю заморожених російських активів

Президент України Володимир Зеленський вважає важливою допомогу Швейцарії, зокрема фінансову, політичну та санкційну.

"Сьогодні ми обговорили нову програму довгострокової підтримки", - сказав він на пресконференції в Берні в понеділок.

"Сьогодні на зустрічах ми відзначили успішність роботи вчора у форматі радників за Формулою миру, Швейцарія ефективно організувала зустріч напередодні, було значне розширення представництва, вже понад 80 держав і міжнародних інституцій задіяні", - зазначив він.

"Нагальним питанням" Зеленський назвав долю російських активів, які були заморожені в різних юрисдикціях світу. "Світова більшість погоджується, що російська агресія є неспровокованою і злочинною війною, яка не лише порушує цілі та принципи статуту ООН, а й буквально кожну принципову норму міжнародного права. Але й повертає в наш час те зло, яке Європа бачила востаннє під час Другої світової війни", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "використовувати активи Росії та пов'язаних із нею осіб для захисту від російської агресії - це не лише ефективно як покарання агресора, а й цілком справедливо. Той, хто розв'язав цю війну, має заплатити найбільшу ціну за неї".

"Сьогодні на зустрічах ми приділили увагу саме цьому питанню - питанню справедливості. Так само, як і питанню залучення Швейцарії до створення трибуналу щодо злочинної агресії Росії проти України", - додав Зеленський.

"Наразі 174 тисячі квадратних кілометрів нашої території забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися. І будь-якій державі світу було б дуже складно справлятися самостійно з таким завданням. На щастя, в України є друзі, які допомагають. Швейцарія - серед них, ми обговорили проведення двох конференцій із розмінування цього року навесні та восени", - сказав також Зеленський.

Україна, сказав він, "розраховує на підтримку Швейцарії в глобальній роботі з блокування всіх схем обходу санкцій. Ми бачимо, що російські ракети, якими тероризують наші міста, та інша зброя, яку вони використовують, робота їхнього ВПК - усе це базується на тіньових зв'язках із провідними країнами світу".

"Контроль за таким особливим експортом має велике значення. Я запрошую Швейцарію до максимально активної роботи з усіма партнерами та міжнародною санкційною групою щодо тиску на Росію заради блокування її терористичного потенціалу", - сказав на закінчення Зеленський.

Теги: #підтримка #швейцарія #зеленський

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