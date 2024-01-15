Сирський: Наші цілі залишаються незмінними - утримати наші позиції, виснажити ворога

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що наші цілі залишаються незмінними - утримати позиції, виснажити ворога.

"Наші цілі залишаються незмінними: утримати наші позиції... виснажити ворога, завдавши йому максимальних втрат", - заявив Сирський у коментарі агентству Reuters.

Командувач зазначив, що Росія намагається перехопити ініціативу, оскільки вторгнення наближається до другої річниці. За словами Сирського, окупанти наступають на декількох напрямках уздовж східного фронту з метою отримати повний контроль над промисловим регіоном Донбасу, незважаючи на великі втрати в живій силі та постачанні. Росія також сподівається повернути собі втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей, додав він.

Українські війська, як наголосив Сирський, перебувають в активній обороні: тримають противника в напрузі, шукаючи можливості для нанесення удару, намагаючись повернути собі ініціативу.

Бойові дії з обох сторін мають менший масштаб, щоб зберегти боєприпаси і людей, додав він, припускаючи, що Росія також навчилася реагувати і скорочувати втрати.

"Наступи на рівні батальйону - велика рідкість", - сказав Сирський, додавши, що ширше використання дронів призвело до зміни тактики.