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11:25 15.01.2024

Ворог намагається зайти в Новомихайлівку, три дні поспіль активно завдає авіаударів на таврійському напрямку - Штупун

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На таврійському напрямку противник третій день поспіль активно завдає авіаударів, намагається взяти Авдіївку і Новомихайлівку, повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Ворог найбільш активний на мар'їнському та авдіївському напрямках. Зокрема, намагається оточити Авдіївку, і зараз у нього з'явилася мета - намагається зайти в Новомихайлівку, щоб повністю її взяти", - сказав Штупун в ефірі телемарафону.

Речник зазначив, що три дні поспіль російські терористи активно завдають авіаударів, за минулу добу - 41 випадок. Також окупанти продовжують активні штурмові й наступальні дії - 51 випадок за неділю, 14 січня.

"Знову задіюють бронетехніку. Якщо говорити про середньодобову кількість бойових зіткнень, то тримається на рівні близько 50 уже тиждень у зоні ОСУВ "Таврія". І найбільше зіткнень на авдіївському та мар'їнському напрямках", - розповів він.

Теги: #фронт

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