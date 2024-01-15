Події

08:54 15.01.2024

ССО ліквідували ворожу групу на авдіївському напрямку

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ССО ліквідували ворожу групу на авдіївському напрямку

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) ліквідували невелику ворожу групу російських окупантів на авдіївському напрямку, унаслідок чого знищено троє з них і ще двоє поранені, повідомляє пресслужба ССО.

"Один і той самий маршрут противник атакує щоночі. Під час нічного спостереження в зоні відповідальності за допомогою розвідувального дрона з тепловізійним приладом нами було виявлено ворожу групу з п'яти осіб, які намагалися проводити розвідку", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на авдіївському напрямку ворог не залишає спроб просунутися вперед.

Оператори ССО відкрили по противнику вогонь із міномета.

Унаслідок вогневого ураження трьох окупантів знищено, ще двоє - дістали поранення.

 

 

 

Теги: #ліквідація #ссо #окупанти

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