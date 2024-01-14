Населення РФ відчуває труднощі з доступом до лікарняних послуг по всій країні через війну проти України - британська розвідка

Вплив війни проти України позначається на охороні здоров'я цивільного населення Росії, йдеться у звіті британської розвідки, опублікованому в неділю в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"Російські ЗМІ повідомляють, що громадськість відчуває труднощі з доступом до лікарняних послуг по всій країні. Повідомляється також про брак медичних товарів, зокрема антибіотиків широкого спектра дії. Війна значною мірою сприятиме цій ситуації, оскільки в лікарнях лікують поранених. Уряд також змушений скоротити кількість цивільних медичних закладів по всій країні через брак медичного персоналу та фінансовий тиск", - йдеться в повідомленні.