Росіяни обстріляли Берислав, одна жінка опинилася під завалами - ОВА

Російські окупанти ввечері в п'ятницю, 12 січня, атакували Берислав Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Учора, близько 23-ї години, ворог ударив по населеному пункту. Влучив у житлову зону. Під завалами багатоквартирного будинку опинилася 71-річна жінка", - написав Прокудін у телеграм-каналі в суботу.

Він зазначив, що рятувальникам вдалося деблокувати постраждалу. Медики надали їй необхідну допомогу.