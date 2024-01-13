Події

11:05 13.01.2024

Росіяни обстріляли Берислав, одна жінка опинилася під завалами - ОВА

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Російські окупанти ввечері в п'ятницю, 12 січня, атакували Берислав Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Учора, близько 23-ї години, ворог ударив по населеному пункту. Влучив у житлову зону. Під завалами багатоквартирного будинку опинилася 71-річна жінка", - написав Прокудін у телеграм-каналі в суботу.

Він зазначив, що рятувальникам вдалося деблокувати постраждалу. Медики надали їй необхідну допомогу.

Теги: #обстріл #берислав

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