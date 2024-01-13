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08:44 13.01.2024

У Кременчуцькому районі під час ранкової атаки РФ на подвір'я приватного будинку впала ракета, яка не розірвалася - Полтавська ОВА

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У Кременчуцькому районі під час ранкової атаки РФ на подвір'я приватного будинку впала ракета, яка не розірвалася - Полтавська ОВА

У Кременчуцькому районі Полтавської області під час ранкової атаки РФ на подвір'я приватного будинку впала ракета, що не розірвалася, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін у суботу вранці.

"Зранку росіяни здійснили ракетний обстріл України. Ворог атакував і Полтавську область зокрема. В області працювала ППО. На подвір'я одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі впала ракета, яка не розірвалася. На щастя, постраждалих немає. Пошкоджено господарську споруду", - написав він у своєму телеграм-каналі.

На місці працюють профільні фахівці.

Теги: #полтавська_область #обстріл

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