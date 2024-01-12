Стефанчук обговорив із Пріцкер подальшу фінансову та військову підтримку України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обговорив зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер подальшу фінансову і військову підтримку, а також виконання Україною реформ і зобов'язань перед міжнародними донорами.

"Разом із представниками депутатських фракцій зустрівся зі спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та очолюваною нею делегацією. Відзначив і подякував за безпрецедентну підтримку - фінансову, військову та гуманітарну, яка надається США Україні у цей важкий час. Ми обговорили подальшу фінансову й військову підтримку з боку США", - написав Стефанчук на сторінці у фейсбуці у п'ятницю.

Голова Верховної Ради зазначив, що в Україні розуміють "надзвичайну важливість прозорого, підзвітного й ефективного використання коштів американських платників податків".

Стефанчук повідомив, що сторони також обговорили виконання Україною реформ і зобов'язань перед США, МВФ, ЄС та іншими міжнародними донорами.

"Наголосив, що це один із головних наших пріоритетів - і переважна більшість реформ ухвалюється в українському парламенті", - написав голова Верховної Ради.

За його словами, також під час зустрічі було обговорено відновлення України, Стефанчук наголосив на важливості конфіскації суверенних активів РФ.

"Особливо значимою є підтримка українського приватного сектору, зокрема залучення інвестицій в агро-, ІТ- та банківську сфери. Предметно обговорили кроки, які б сприяли безперешкодному і ширшому залученню інвесторів з боку США", - підсумував Стефанчук.