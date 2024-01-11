Події

21:50 11.01.2024

Понад 70% американської допомоги Україні залишилися в США - Зеленський

1 хв читати
Понад 70% американської допомоги Україні залишилися в США - Зеленський

Понад 70% виділених Україні США грошей залишилися в США, сказав на пресконференції в Ризі в четвер президент України Володимир Зеленський.

"Понад 70% залишилися у США. І це знають люди, які нам допомагали. Зброя не безкоштовна і ці гроші отримували підприємства США", - сказав він.

Зеленському поставили запитання про його ставлення до заяви одного з потенційних кандидатів у президенти Рона Десантіса, який припустив, що гроші американських платників податків ішли на пенсії українцям.

"Десантіс може змінити позицію і давати мільйони на наших військових. Вони і такі як він відмовилися допомагати нашим військовим зарплатою, і сказали, що це питання тільки України", - зазначив Зеленський.

"Можна говорити, що ми разом захищаємо демократію, а потім сказати, що на військових дати гроші ми не можемо, тому що ми країна НАТО, ми не можемо підтримувати війну", - сказав він.

"Десантіс - людина молода і він, мабуть, не розуміє, що означає підтримувати пенсіонерів під час війни. Коли Десантіс буде пенсіонером, а ми переможемо в цій війні, я йому з вдячністю допоможу за те, що США допомагали нашим пенсіонерам", додав Зеленський.

 

 

Теги: #сша #допомога #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:04 11.01.2024
США вимагають від Ірану негайно звільнити затриманий танкер і його екіпаж

США вимагають від Ірану негайно звільнити затриманий танкер і його екіпаж

20:31 11.01.2024
Латвія поставить Україні вертольоти, артилерію, снаряди та ракети

Латвія поставить Україні вертольоти, артилерію, снаряди та ракети

19:57 11.01.2024
Блінкен вважає атаки ХАМАС, "Хезболли" і хуситів перешкодою для створення Палестинської держави

Блінкен вважає атаки ХАМАС, "Хезболли" і хуситів перешкодою для створення Палестинської держави

19:43 11.01.2024
Дружина Байдена вважає, що його вік - не проблема, оскільки дає йому досвід і мудрість

Дружина Байдена вважає, що його вік - не проблема, оскільки дає йому досвід і мудрість

19:09 11.01.2024
У США побудовано тисячний винищувач п'ятого покоління F-35

У США побудовано тисячний винищувач п'ятого покоління F-35

18:25 11.01.2024
Кошти від Будинку Москви в Ризі буде передано Україні - Рінкевичс

Кошти від Будинку Москви в Ризі буде передано Україні - Рінкевичс

16:41 11.01.2024
Зеленський прибув із візитом до Латвії

Зеленський прибув із візитом до Латвії

11:36 11.01.2024
Естонія надасть Україні допомогу до 2027 року на суму EUR1,2 млрд - президент

Естонія надасть Україні допомогу до 2027 року на суму EUR1,2 млрд - президент

10:49 11.01.2024
Зеленський прибув до Таллінна й зустрівся з президентом Карісом

Зеленський прибув до Таллінна й зустрівся з президентом Карісом

07:44 11.01.2024
Дев'ятьох членів хасидської громади Нью-Йорка заарештували і звинуватили в таємному підкопі до історичної синагоги

Дев'ятьох членів хасидської громади Нью-Йорка заарештували і звинуватили в таємному підкопі до історичної синагоги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Партнери передали Україні "деяку далекобійну зброю", яка знищила 26 гелікоптерів і 12 літаків РФ за добу

Росія б'є по містах, щоб люди їх покинули - Зеленський

Зеленський назвав пріоритетні для України реформи: Зниження рівня бюрократії, антикорупція, суди, безпека та оборонний сектор

YASNO нарахувала 70 тис. споживачів е/е - кандидатів на відключення за борги

Латвія поставить Україні вертольоти, артилерію, снаряди та ракети

ОСТАННЄ

Зеленський: Якби Україні сьогодні дали сім Patriot, то в Харкові, Херсоні, Одесі не гинули б люди

Новим главою МЗС Франції замість Катрін Колонни стане Стефан Сежурне

Партнери передали Україні "деяку далекобійну зброю", яка знищила 26 гелікоптерів і 12 літаків РФ за добу

Росія б'є по містах, щоб люди їх покинули - Зеленський

Зеленський назвав пріоритетні для України реформи: Зниження рівня бюрократії, антикорупція, суди, безпека та оборонний сектор

YASNO нарахувала 70 тис. споживачів е/е - кандидатів на відключення за борги

Нікополь і Марганецька громада двічі за день зазнали атаки безпілотників - РВА

Французький військовий флот супроводжує в Червоному морі судна під прапором Франції

"Укренерго" співпрацює з НАБУ у справі завдання їй збитків "Юнайтед Енерджі", а також домагається в суді стягнення з неї 1,1 млрд грн боргу

Генштаб ЗСУ: За добу уражено чотири райони з живою силою і технікою ворога, а також пункт управління і склад із боєприпасами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА