Понад 70% американської допомоги Україні залишилися в США - Зеленський

Понад 70% виділених Україні США грошей залишилися в США, сказав на пресконференції в Ризі в четвер президент України Володимир Зеленський.

"Понад 70% залишилися у США. І це знають люди, які нам допомагали. Зброя не безкоштовна і ці гроші отримували підприємства США", - сказав він.

Зеленському поставили запитання про його ставлення до заяви одного з потенційних кандидатів у президенти Рона Десантіса, який припустив, що гроші американських платників податків ішли на пенсії українцям.

"Десантіс може змінити позицію і давати мільйони на наших військових. Вони і такі як він відмовилися допомагати нашим військовим зарплатою, і сказали, що це питання тільки України", - зазначив Зеленський.

"Можна говорити, що ми разом захищаємо демократію, а потім сказати, що на військових дати гроші ми не можемо, тому що ми країна НАТО, ми не можемо підтримувати війну", - сказав він.

"Десантіс - людина молода і він, мабуть, не розуміє, що означає підтримувати пенсіонерів під час війни. Коли Десантіс буде пенсіонером, а ми переможемо в цій війні, я йому з вдячністю допоможу за те, що США допомагали нашим пенсіонерам", додав Зеленський.