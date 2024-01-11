Дружина Байдена вважає, що його вік - не проблема, оскільки дає йому досвід і мудрість

Перша леді США Джилл Байден заявила, що вважає вік свого чоловіка Джо Байдена плюсом для президента, тому що в нього є необхідний досвід і знання для роботи на цій посаді.

"Я вважаю, що його вік - це цінна якість", - сказала Джилл Байден в ефірі телеканалу MSNBC.

"Він мудрий. У нього є досвід", - додала вона.

За її словами, Джо Байден "знає кожного лідера на світовій арені". "Він прожив історію. Він знає історію. Він вдумливий у своїх рішеннях", - зазначила перша леді США.

Байдену минулого року виповнився 81 рік.

Низка опитувань, проведених у США, показувала, що більшість жителів країни вважають його "занадто віковим" для переобрання на другий термін.

При цьому, сам американський лідер не раз висловлював упевненість, що з роками стає лише мудрішим, і тому - має намір продовжувати політичну діяльність.