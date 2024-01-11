Події

19:43 11.01.2024

Дружина Байдена вважає, що його вік - не проблема, оскільки дає йому досвід і мудрість

1 хв читати
Дружина Байдена вважає, що його вік - не проблема, оскільки дає йому досвід і мудрість

Перша леді США Джилл Байден заявила, що вважає вік свого чоловіка Джо Байдена плюсом для президента, тому що в нього є необхідний досвід і знання для роботи на цій посаді.

"Я вважаю, що його вік - це цінна якість", - сказала Джилл Байден в ефірі телеканалу MSNBC.

"Він мудрий. У нього є досвід", - додала вона.

За її словами, Джо Байден "знає кожного лідера на світовій арені". "Він прожив історію. Він знає історію. Він вдумливий у своїх рішеннях", - зазначила перша леді США.

Байдену минулого року виповнився 81 рік.

Низка опитувань, проведених у США, показувала, що більшість жителів країни вважають його "занадто віковим" для переобрання на другий термін.

При цьому, сам американський лідер не раз висловлював упевненість, що з роками стає лише мудрішим, і тому - має намір продовжувати політичну діяльність.

 

 

Теги: #сша #президент #дружина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:04 11.01.2024
США вимагають від Ірану негайно звільнити затриманий танкер і його екіпаж

США вимагають від Ірану негайно звільнити затриманий танкер і його екіпаж

19:57 11.01.2024
Блінкен вважає атаки ХАМАС, "Хезболли" і хуситів перешкодою для створення Палестинської держави

Блінкен вважає атаки ХАМАС, "Хезболли" і хуситів перешкодою для створення Палестинської держави

19:09 11.01.2024
У США побудовано тисячний винищувач п'ятого покоління F-35

У США побудовано тисячний винищувач п'ятого покоління F-35

07:44 11.01.2024
Дев'ятьох членів хасидської громади Нью-Йорка заарештували і звинуватили в таємному підкопі до історичної синагоги

Дев'ятьох членів хасидської громади Нью-Йорка заарештували і звинуватили в таємному підкопі до історичної синагоги

07:23 11.01.2024
Alaska і United скасовують більше рейсів, оскільки Boeing досліджує "проблему якості"

Alaska і United скасовують більше рейсів, оскільки Boeing досліджує "проблему якості"

07:14 11.01.2024
Артеміда: У НАСА відкладають повернення польотів пілотованих екіпажів на Місяць

Артеміда: У НАСА відкладають повернення польотів пілотованих екіпажів на Місяць

19:29 10.01.2024
Зеленський обговорив із парламентаріями Литви підтримку вступу України до НАТО та відповідальність РФ за воєнні злочини

Зеленський обговорив із парламентаріями Литви підтримку вступу України до НАТО та відповідальність РФ за воєнні злочини

13:52 10.01.2024
У Мінветеранів визначили 30 учасників збірної на United States Air Force Trials 2024 року

У Мінветеранів визначили 30 учасників збірної на United States Air Force Trials 2024 року

03:25 10.01.2024
Свириденко та Пріцкер обговорили підтримку економічного розвитку України

Свириденко та Пріцкер обговорили підтримку економічного розвитку України

19:28 09.01.2024
Зеленський обговорив із прем'єром Бельгії підтримку євроінтеграції України під час бельгійського головування в Раді ЄС

Зеленський обговорив із прем'єром Бельгії підтримку євроінтеграції України під час бельгійського головування в Раді ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

YASNO нарахувала 70 тис. споживачів е/е - кандидатів на відключення за борги

Латвія поставить Україні вертольоти, артилерію, снаряди та ракети

Кабмін відкликав проєкт закону про мобілізацію

Офіс генпрокурора має перші підтвердження використання РФ ракет із Північної Кореї - Костін

Міжнародний трибунал щодо злочинів Росії має бути створений у рамках ООН - Рінкевичс

ОСТАННЄ

YASNO нарахувала 70 тис. споживачів е/е - кандидатів на відключення за борги

Нікополь і Марганецька громада двічі за день зазнали атаки безпілотників - РВА

Латвія поставить Україні вертольоти, артилерію, снаряди та ракети

Французький військовий флот супроводжує в Червоному морі судна під прапором Франції

"Укренерго" співпрацює з НАБУ у справі завдання їй збитків "Юнайтед Енерджі", а також домагається в суді стягнення з неї 1,1 млрд грн боргу

Генштаб ЗСУ: За добу уражено чотири райони з живою силою і технікою ворога, а також пункт управління і склад із боєприпасами

Генштаб ЗСУ: На авдіївському напрямку за добу відбито 25 атак ворога

Умєров: Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням усіх пропозицій

Кабмін відкликав проєкт закону про мобілізацію

Офіс генпрокурора має перші підтвердження використання РФ ракет із Північної Кореї - Костін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА