Ворог продовжує наступальні дії на куп'янському, лиманському та бахмутському напрямках, веде підготовку на сіверському напрямку

Оперативна обстановка на сході країни залишається складною - ворог продовжує наступальні дії на куп'янському, лиманському та бахмутському напрямках, українські воїни на всіх напрямках міцно тримають оборонні рубежі, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"Окупанти не полишають спроб витіснити наші підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська. Завдяки діям наших оборонців ворог зазнає значних втрат. Попри це намагається наростити зусилля насамперед за рахунок людського ресурсу", - написав Сирський у телеграм-каналі в четвер.

Він зазначив, що на лиманському напрямку противник проводить наступальні дії з метою витіснити українські війська за річку Чорний Жеребець, здійснює інтенсивні артилерійські обстріли.

"Крім того, переміщує з території російської федерації в цей район додаткові штурмові роти та проводить підготовку нових штурмових загонів у базових таборах. Також намагається проводити розмінування шляхів висування. Серебрянське лісництво залишається одним із напрямків зосередження основних зусиль противника. На цьому напрямку здійснюються безуспішні спроби атакувати наші позиції за підтримки бронетехніки в напрямках Діброва, Торське та Ямпіль", - повідомив Сирський.

Крім того, Сирський заявив, що спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій ворога на сіверському напрямку, для цього ворог переміщує підрозділи "Шторм" і формування штурмових рот.

У районі Бахмута окупанти докладають усіх зусиль для виходу на рубіж каналу Сіверський Донець - Донбас.

"З півночі Бахмута противник проводить штурмові дії у напрямку Богданівки, із залученням підрозділів "добровольчого корпусу". Намагається створити сприятливі умови для наступу на Часів Яр та відновити втрачене положення в районах каскаду озер східніше Кліщіївки та Курдюмівки, для чого залучає підрозділи повітрянодесантних військ і мотострілецькі частини зі складу північного флоту", - наголосив командувач Сухопутних військ.

За його словами, незважаючи на широкомасштабні наступальні дії ворога, українські воїни на всіх напрямках міцно тримають оборонні рубежі та завдають ворогу значних втрат.

"Усі необхідні рішення наші командири приймають вчасно, ставлячи за мету ефективне ураження живої сили противника та збереження життя наших воїнів", - додав він.