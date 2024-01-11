Події

13:08 11.01.2024

Росіяни обстріляли Іванівку Херсонської області, загинув чоловік - ОВА

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Російські окупанти обстріляли Іванівку Херсонської області, внаслідок обстрілу знищено житловий будинок, з-під його завалів дістали тіло чоловіка, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Росіяни вбили жителя Іванівки. Унаслідок ворожих обстрілів у населеному пункті знищено один із житлових будинків. З-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Наразі його особу встановлюють", - написав Прокудін у телеграм-каналі в четвер.

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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