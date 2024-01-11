Події

08:54 11.01.2024

Кількість постраждалих унаслідок удару по центру Харкова зросла до 12

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Кількість постраждалих унаслідок удару по центру Харкова зросла до 12

Кількість постраждалих унаслідок удару по Київському району Харкова, завданого російськими окупаційними військами С-300 із території Бєлгородської області приблизно о 22:30 10 січня, зросла до 12 осіб, станом на ранок двоє з них залишаються в лікарнях, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено готель. Одна ракета влучила в землю біля фасаду будівлі, друга - у дах будівлі з подальшим частковим руйнуванням задньої частини готелю. Постраждали 12 осіб. Наразі в медустановах перебувають 2 людини: 35-річний чоловік, стан важкий і 71-річна жінка, стан середній", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що близько 22:00 окупанти обстріляли с. Подоли. Травми отримали 84-річна жінка та 84-річний чоловік, їм надали допомогу на місці.

Крім того, внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська вдень 10 січня було пошкоджено приватний будинок і лінії електропередачі, а у Вільхуватці внаслідок удару 2 авіабомбами загинула 49-річна жінка. Пошкоджено 10 будинків, навчальний заклад, магазин.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріл

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