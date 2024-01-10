Події

10:38 10.01.2024

На Донеччині внаслідок обстрілів зафіксовано численні руйнування - ОВА

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У Донецькій області внаслідок обстрілів зафіксовано численні руйнування - за добу пошкоджено агропідприємство, шахту, адміністративні й промислові будівлі, а також приблизно 20 приватних будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його даними, у Волноваському районі пошкоджено агропідприємство у Вугледарській громаді, у Покровському - обстріляно Красногорівку, Новомихайлівку й Катеринівку. "Тричі під вогонь потрапила Курахівська громада: пошкоджено будинок у Гострому, у зоні ураження промзона Курахового. У Гродівській громаді обстріляно шахту", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.

У Краматорському районі Лиманська громада зазнала 9 обстрілів: 6 у Ямполі, 2 у Торському й 1 у Зарічному.

У Бахмутському районі в Торецькій громаді пошкоджено шість будинків.

У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, адмінбудівля й промислова споруда.

Раніше повідомлялося про двох поранених за минулу добу - в Авдіївці та Нью-Йорку.

Теги: #руйнування #донецька_область

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