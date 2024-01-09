Росіяни обстрілюють Херсон - голова ОВА
Російські окупанти ведуть вогонь по Херсону, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Росіяни криють вогнем Херсон! Усі в укриття! Бережіть себе!" - написав Прокудін у телеграм-каналі.
Російські окупанти ведуть вогонь по Херсону, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Росіяни криють вогнем Херсон! Усі в укриття! Бережіть себе!" - написав Прокудін у телеграм-каналі.
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