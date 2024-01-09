Кличко про Бекенбауера: Пішла епоха у світовому футболі

Мер Києва Віталій Кличко висловив співчуття всім шанувальникам футболу у зв'язку зі смертю легендарного футболіста і тренера Франца Бекенбауера.

"Не стало Франца Беккенбауера. Пішла епоха у світовому футболі. Ми з братом були знайомі з Францем і багато років приятельствували. Великий професіонал і людина з великим серцем. Щира, добра,чуйна. Його називали Кайзером Францем. Він жив футболом і творив його як мистецтво. А фанати роками сперечалися, хто величніший у футболі – Пеле чи Беккенбауер", - сказав мер.

Кличко зазначив, що Бекенбауер підтримував Україну в її демократичних європейських прагненнях.

"І під час Революції Гідності і коли росія вдерлася на нашу землю. Світла памʼять справді великому в своїй справі профі і справжній Людині… Франц, ти залишаєшся жити в наших серцях", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, легендарний німецький футболіст Франц Бекенбауер пішов із життя у віці 78 років, повідомили європейські ЗМІ.