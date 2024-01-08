Ще три об'єкти Києво-Печерської лаври залишаються забарикадованими невідомими - Мінкультури

У Міністерстві культури та інформаційної політики України заявляють, що станом на сьогодні ще три об'єкти Києво-Печерської лаври залишаються забарикадованими невідомими особами.

"Ми повернули майно державі, передали всі ці об'єкти заповіднику, але станом на сьогодні залишаються три об'єкти (54, 57 і 58 корпуси), де перебувають невідомі люди, які там забарикадувалися, і це є однією з причин, чому Нижня лавра зарежимлена. Але я думаю, що скоро це питання буде вирішено", - сказала голова комісії Мінкультури з приймання-передачі об'єктів державного майна Києво-Печерської лаври, директорка департаменту культурної спадщини Мінкультури Мар'яна Томин в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Як повідомлялося, 5 січня Комісія з приймання-передачі від УПЦ (МП) державі Успенського собору і Трапезної церкви Києво-Печерської лаври завершила роботу.

З 29 березня 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП). Того самого дня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду. 9 серпня 2023 року суд визнав законним розірвання договору між монастирем УПЦ (МП) і заповідником "Києво-Печерська лавра".

Кабінет Міністрів України 30 березня 2023 року також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд.

6 червня 2023 року комісія Мінкультури з приймання-передачі держмайна лаври завершила роботу і підписала з Національним заповідником акт приймання-передачі.