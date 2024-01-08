Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Новомосковську зросла до 27 осіб - ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Новомосковську Дніпропетровської області зросла до 27 осіб, 11 поранених госпіталізовано, серед них четверо дітей, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"За уточненими даними, у Новомосковську через ракетний удар 27 постраждалих. 11 залишаються в медзакладі. З них четверо - діти", - написав Лисак у телеграм-каналі в понеділок.

Крім цього, внаслідок обстрілу в Кривому Розі та районі постраждали четверо осіб, одну людину госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

Раніше було відомо про 24 постраждалих у Новомосковську.