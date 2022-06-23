Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі - голова ОВА

Станом на 9:25 четверга, 23 червня, рятувальники загасили пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі, яка сталася через ворожі ракетні удари. Приборкували полум'я понад 108 годин", - написав Резніченко у телеграм-каналі.

Зазначається, що внаслідок ракетних ударів і пожежі загинули троє людей, 14 поранено, зокрема вісьмох госпіталізовано.

Як повідомлялося, про вибух резервуару з пальним унаслідок ракетного удару військових РФ у Новомосковському районі стало відомо 18 червня. Один рятувальник загинув, двоє з опіками були госпіталізовані. Постраждали 13 людей. 19 червня кількість жертв ракетного удару по нафтобазі збільшилася до двох.