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14:16 20.06.2022

Ракетний удар по нафтобазі в Новомосковському районі забрав життя трьох людей, рятувальники продовжують гасити пожежу

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Ракетний удар по нафтобазі в Новомосковському районі забрав життя трьох людей, рятувальники продовжують гасити пожежу

Ворожий ракетний удар по нафтобазі в Новомосковському районі забрав життя трьох людей, рятувальники вже понад 42 години продовжують гасити пожежу, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ракетний удар по нафтобазі в Новомосковському районі забрав життя трьох людей. Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого. Вогнеборці продовжують утихомирювати полум'я. Працюють уже понад 42 години", - написав він у телеграм-каналі.

18 червня Резніченко повідомив, що в Новомосковському районі вибухнув резервуар із паливом унаслідок ракетного удару військових РФ. Один рятувальник загинув, двох з опіками госпіталізували. Постраждали 13 людей.

19 червня кількість жертв унаслідок ракетного удару нафтобази в Новомосковському районі Дніпропетровської області збільшилася до двох, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Резніченко.

Теги: #нафтобаза #новомосковськ

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