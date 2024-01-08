У Новомосковську 24 постраждалих від російських обстрілів, у Криворізькому районі загинула жінка - Дніпропетровська ОВА

Одна людина загинула й одна дістала поранення внаслідок ракетних ударів російських окупантів по Криворізькому району Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у понеділок уранці.

"Поцілили по Кривому Рогу. Пошкоджено торгівельний центр і понад два десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він перебуває в задовільному стані. Ліквідовують наслідки атаки і у Лозуватській громаді Криворізького району. Там теж "приліт". Загинула 62-річна жінка. Зруйновано приватний будинок", - написав Лисак у телеграмі.

За його словами, у м. Новомосковськ постраждали 24 мирні жителі, з них п'ятеро дітей. "Виникла пожежа, її вже локалізували. Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджено три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівку, авто. У місті попередньо 24 постраждалих. Із них п'ятеро - діти. Хлопчики 4 і 8 років. І дівчата 11, 16 та 17 років. Усі в лікарні в стані середньої тяжкості", - написав Лисак.