Події

19:20 07.01.2024

Рух на ділянці траси Київ-Чоп біля Львова відновлено

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Рух на ділянці траси Київ-Чоп біля Львова відновлено

Рух автомобілів на ділянці траси Київ-Чоп біля села Дідилів Львівського району, перекритий раніше через дорожньо-транспортну пригоду, відновлено.

"Рух відновили", - повідомляють у телеграм-каналі управління патрульної поліції у Львівській області в неділю.

Як повідомлялося, рух на цій ділянці траси було перекрито в неділю опівдні внаслідок зіткнення двох автомобілів. У патрульній поліції повідомили, що внаслідок аварії є потерпілі, але подробиць не розповіли.

У Львівській області в неділю оголошено штормове попередження через снігопади та ожеледицю.

 

 

Теги: #дтп #поліція #рух_автотранспорту #львівська

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