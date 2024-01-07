Рух на ділянці траси Київ-Чоп біля Львова відновлено

Рух автомобілів на ділянці траси Київ-Чоп біля села Дідилів Львівського району, перекритий раніше через дорожньо-транспортну пригоду, відновлено.

"Рух відновили", - повідомляють у телеграм-каналі управління патрульної поліції у Львівській області в неділю.

Як повідомлялося, рух на цій ділянці траси було перекрито в неділю опівдні внаслідок зіткнення двох автомобілів. У патрульній поліції повідомили, що внаслідок аварії є потерпілі, але подробиць не розповіли.

У Львівській області в неділю оголошено штормове попередження через снігопади та ожеледицю.