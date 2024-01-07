Окупанти завдали удару по Кролевцю, пошкоджено 23 житлових будинки, інформація про постраждалих уточнюється - Сумська ОВА

Російські окупанти завдали в неділю ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець Конотопського району Сумської області.

"Російські терористи спрямували на мирне українське місто ракету і два БпЛА типу "Шахед", - повідомляється в телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації.

За попередніми даними, у місті пошкоджено 23 приватні будинки. Інформація про постраждалих уточнюється.

"На місці працюють аварійно-рятувальні служби, надається вся необхідна допомога людям", - розповіли в обладміністрації.