Події

15:49 07.01.2024

Окупанти завдали удару по Кролевцю, пошкоджено 23 житлових будинки, інформація про постраждалих уточнюється - Сумська ОВА

1 хв читати
Окупанти завдали удару по Кролевцю, пошкоджено 23 житлових будинки, інформація про постраждалих уточнюється - Сумська ОВА

Російські окупанти завдали в неділю ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець Конотопського району Сумської області.

"Російські терористи спрямували на мирне українське місто ракету і два БпЛА типу "Шахед", - повідомляється в телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації.

За попередніми даними, у місті пошкоджено 23 приватні будинки. Інформація про постраждалих уточнюється.

"На місці працюють аварійно-рятувальні служби, надається вся необхідна допомога людям", - розповіли в обладміністрації.

 

 

Теги: #обстріл #кролевець

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:09 07.01.2024
Кількість загиблих унаслідок обстрілу Херсона зросла до двох осіб

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Херсона зросла до двох осіб

12:44 07.01.2024
У Херсоні пряме влучання в житловий будинок: одна людина загинула, ще одну поранено

У Херсоні пряме влучання в житловий будинок: одна людина загинула, ще одну поранено

12:30 07.01.2024
У с. Рівне Донецької області внаслідок обстрілу загинула дитина - ДСНС

У с. Рівне Донецької області внаслідок обстрілу загинула дитина - ДСНС

10:14 07.01.2024
Росіяни обстріляли центр Херсона, одна людина постраждала

Росіяни обстріляли центр Херсона, одна людина постраждала

08:21 07.01.2024
У Миколаївській області вночі сили ППО знищили п'ять ударних БПЛА

У Миколаївській області вночі сили ППО знищили п'ять ударних БПЛА

23:52 06.01.2024
Окупанти вдень били з артилерії та мінометів по п'яти громадах Сумської області

Окупанти вдень били з артилерії та мінометів по п'яти громадах Сумської області

11:22 05.01.2024
ДТЕК повідомив про черговий обстріл його прифронтової ТЕС

ДТЕК повідомив про черговий обстріл його прифронтової ТЕС

08:47 05.01.2024
Унаслідок обстрілу громади Херсона постраждала жінка

Унаслідок обстрілу громади Херсона постраждала жінка

23:26 02.01.2024
У Харкові зафіксовано влучання біля житлового будинку, інформація про постраждалих уточнюється

У Харкові зафіксовано влучання біля житлового будинку, інформація про постраждалих уточнюється

23:22 02.01.2024
Окупанти завдають ударів по Харкову

Окупанти завдають ударів по Харкову

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Японія внесе близько $37 млн у трастовий фонд НАТО на системи виявлення БПЛА в Україні - глава МЗС

У Херсоні пряме влучання в житловий будинок: одна людина загинула, ще одну поранено

У с. Рівне Донецької області внаслідок обстрілу загинула дитина - ДСНС

В Україну з візитом прибула глава МЗС Японії

Сили оборони за добу ліквідували 860 окупантів і 36 артилерійських систем

ОСТАННЄ

Японія внесе близько $37 млн у трастовий фонд НАТО на системи виявлення БПЛА в Україні - глава МЗС

Кулеба та глава МЗС Японії обговорили підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Токіо

Росіяни на Таврійському напрямку за добу втратили 493 людини

"Росгвардія" нарощує ресурси та особовий склад у зв'язку з внутрішньою ситуацією в РФ - британська розвідка

У центральних і східних областях України в понеділок сильний сніг, хуртовина

У Донецькій області через обстріли РФ знову знеструмлено шахти з людьми - Міненерго

Словаччина передає Україні партію гумдопомоги для проходження зимового періоду

У Хмельницькій області через негоду без електропостачання залишилися 26 населених пунктів

Комітет з нацбезпеки ухвалить рішення щодо законопроєкту про мобілізацію 9 січня

Росіяни посилюють мобілізацію на окупованих територіях України - ЦНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА