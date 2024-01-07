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13:09 07.01.2024

"Росгвардія" нарощує ресурси та особовий склад у зв'язку з внутрішньою ситуацією в РФ - британська розвідка

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"Росгвардія" нарощує ресурси та особовий склад у зв'язку з внутрішньою ситуацією в РФ - британська розвідка

"Росгвардія" продовжує нарощувати свої ресурси та особовий склад у зв'язку з потрясіннями у сфері внутрішньої безпеки Росії, викликаними війною в Україні, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Там нагадали, що з жовтня 2023 року до складу Росгвардії входять підрозділи приватної військової компанії "Вагнер", а 3 січня 2024 року - батальйон "Восток" так званої ДНР.

"Москва також докладає зусиль щодо розформування угруповання "Каскад" ДНР, що спеціалізується на операціях із безпілотниками, і підпорядкування його частин Росгвардії", - зазначено в повідомленні.

Крім того, у липні 2023 року Державна Дума РФ дозволила Росгвардії застосовувати більш важке озброєння.

"Нові можливості, а також доукомплектування її досвідченими ветеранами з інших підрозділів, найімовірніше, значно підвищать бойову ефективність", - наголошується в повідомленні.

Теги: #росгвардія #британська_розвідка

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