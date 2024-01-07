Силами ППО збито 7 БпЛА, які атакували ввечері Дніпропетровську область, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у ніч на 7 січня.

"За сьогоднішній вечір в області було знищено 7 ворожих безпілотників - у Дніпровському та Нікопольському районах", - інформував він у Телеграм-каналі.

Раніше очільник Дніпропетровщини повідомив: "Росіяни атакували Дніпро безпілотниками. На жаль, не без наслідків. Було влучання в будинок, де проживали 22 сім'ї. На щастя, ніхто не постраждав. Врятували 6 осіб, із них двоє - діти".



