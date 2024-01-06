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13:25 06.01.2024

Неспроможність Росії встановити перевагу в повітрі підриває її операції - британська розвідка

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Неспроможність Росії встановити перевагу в повітрі підриває її операції, вважають у британській розвідці.

"22 грудня Сили оборони збили три російські бойові літаки Су-34. Після втрат Росія майже повністю припинила пілотовані операції на півдні до кінця грудня 2023 року. Є ймовірність того, що відсутність повітряної підтримки призвела до провалу спроби 18 загальновійськової армії Сухопутних військ Росії звільнити плацдарм", - ідеться у звіті британської розвідки, опублікованому в суботу в соціальній мережі Х (Twitter) Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Як зазначається у звіті, "останніми днями Росія знову посилила тактичні авіаудари навколо плацдарму, але на нижчому рівні, ніж до того, як були збиті літаки. Це ще раз демонструє, що нездатність Росії встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні повсякденні операції", - зазначають у британській розвідці.

 

Теги: #британська_розвідка

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