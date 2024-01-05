Події

13:35 05.01.2024

СБУ затримала в Полтаві "політексперта", який готував замовні статті для російських інтернет-видань

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Служба безпеки України затримала в Полтаві агента Служби зовнішньої розвідки РФ, який готував замовні статті для російських інтернет-видань.

"За вказівкою ворожої спецслужби зловмисник підготував понад 60 замовних публікацій для російських інтернет-видань "одна родіна" та "фонд стратегічної культури", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в п'ятницю.

За інформацією СБУ, ці інформресурси функціонують як міжнародні рупори Кремля для поширення ворожої пропаганди в західних країнах. "Встановлено, що затриманий СБУ фігурант підготував серію публікацій, в яких "відбілював" повітряні атаки рашистів по цивільній інфраструктурі України", - зазначається в повідомленні.

Зокрема, як уточнюють у спецслужбі, йдеться про замовні матеріали про ворожі удари по торговельному центру в Кременчуці, багатоквартирному будинку в Дніпрі та масовані обстріли енергооб'єктів у Києві.

"У своїх статтях російський агент намагався дискредитувати командування та бійців українських військ перед іноземними партнерами нашої держави. Для маскування злочинної діяльності фігурант використовував псевдоніми Андрій Уваров, Ігор Логінов та Петро Жарков", - наголошують у СБУ.

За проведення інформаційно-підривної діяльності проти України зловмисник отримав від своїх російських кураторів майже 250 тис. у гривневому еквіваленті.

Згідно з повідомленням СБУ, ворожий поплічник - житель Полтави, який підтримував збройну агресію РФ. Зловмисник створив і очолив в обласному центрі прокремлівську громадську організацію під назвою "Російська громада Полтавщини", після чого й потрапив у поле зору російської розвідки, яка дистанційно залучила його до негласної співпраці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада), чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). 

Теги: #сбу #псевдоексперт

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