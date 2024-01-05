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12:56 05.01.2024

В Україні у вихідні помітно похолодає, очікуються снігопади, на дорогах ожеледиця

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В Україні у вихідні помітно похолодає, очікуються снігопади, на дорогах ожеледиця

Сніг очікується в північній частині України в суботу, на Закарпатті та на Прикарпатті дощ, уночі у східних областях невеликий сніг, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на півночі країни 6 січня на дорогах подекуди ожеледиця, у Волинській та Рівненській областях місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у Чернігівській та Сумській областях 8-13° морозу, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 0-5° тепла; вдень 1-6° тепла, у південно-західних областях 7-12° тепла, у північній частині країни 0-5° морозу.

У Києві в суботу, 6 січня, вночі без опадів, удень сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеологічних спостережень у Києві 6 січня найвища температура вдень була +9,8° у 1988 р., найнижча вночі -30,8° у 1935 р.

У неділю, 7 січня, в Україні помірний сніг (уночі в північних областях невеликий сніг), удень у центральних, східних і південних областях місцями значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледиця (вночі у південній, удень у північній частині без опадів).

Температура в північній частині країни вночі та вдень 8-13° морозу (вночі на півночі Чернігівської та Сумської областей 15-20° морозу). На решті території вночі та вдень 1-6° морозу, у південній частині та Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південних, центральних та східних областях пориви 15-20 м/с, хуртовини.

У Києві в неділю, 7 січня, без опадів, уночі невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 8-10° морозу.

Теги: #погода #прогноз_погоди

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