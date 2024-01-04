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05:41 04.01.2024

Українська торговельна мережа кафе-магазинів "Молоко від фермера" вийшла на ринок США

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Українська торговельна мережа кафе-магазинів "Молоко від фермера" вийшла на ринок США

 Мережа кафе-магазинів "Молоко від фермера" відкрила перший заклад у Маямі (США), повідомив співзасновник і СЕО компанії Тарас Мороз.

"Незважаючи на важку ситуацію, ми з командою розпочали розвиток компанії у США", - написав він у Facebook.

На сторінці закладу в Instagram зазначається, що заклад відкрили в партнерстві з локальною молочною фермою Sutton у Флориді: саме звідси постачають свіже молоко.

За інформацією Мороза, в американській кав'ярні-магазині "Молоко від фермера" в меню, окрім молока та йогуртів, є сирники, чизкейки, морозиво та різні торти, зокрема, Наполеон.

Усі продукти, які можна заморозити і транспортувати - запіканки, випічку, вареники, деякі десерти тощо. - виробляють в Україні та передають через океан. Стильна уніформа, паперові стаканчики, коробочки, все виробляється в Україні і відправляється також поїздом, літаком, кораблем, пояснив СЕО компанії.

Мережа кафе-магазинів "Молоко від фермера" розвивається в Київській та Одеській областях з 2011 року. Вона має власну молочну ферму на 1 тис. голів у Білоцерківському районі Київської області. Асортимент понад 80 магазинів мережі, половина з яких є франчайзинговими, налічує 207 найменувань, серед яких крім молочної продукції є м'ясні та кондитерські вироби, варення, овочева консервація, супи, снекова продукція, заморожені напівфабрикати тощо.

Фінансові показники торговельної мережі ніде не публікуються. Однак у презентації для франчайзі вказується, що середній річний оборот одного магазину - 900 тис. грн. Відповідно, річний оборот усієї мережі, включно з франчайзинговими точками, може перевищувати 700 млн грн.

Засновником мережі кафе-магазинів "Молоко від фермера" є Тарас Мороз.

Теги: #сша #молоко #україна

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