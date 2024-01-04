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03:41 04.01.2024

Російські війська вночі завдали ракетних ударів по Кураховому, зруйновано дитсадок і школу - Донецька ОВА

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Російські війська вночі завдали ракетних ударів по Кураховому, зруйновано дитсадок і школу - Донецька ОВА

 Російські війська близько опівночі завдали ракетних ударів по Кураховому, внаслідок обстрілу зруйновано навчальні заклади, пошкоджено багатоповерхівки, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Центр Курахового - під ракетним ударом. Близько опівночі росіяни випустили по місту ракети - зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кафе. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки", - написав він у Телеграм-каналі.

За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає.

Усі обставини та наслідки удару встановлюються.

Теги: #україна #курахово #донецька_область #удари

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