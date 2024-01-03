Події

19:05 03.01.2024

Підрозділи ППО збили дві ракети над Дніпровським районом

1 хв читати
Підрозділи ППО збили дві ракети над Дніпровським районом

Підрозділи ППО в другій половині дня збили 2 російські ракети над Дніпровським районом, Нікопольський район протягом дня 8 разів був обстріляний з артилерії і дронами-камікадзе, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У Дніпровському районі, за уточненою інформацією, "після обіду наші захисники збили 2 ворожі ракети", повідомив Лисак у телеграм-каналі в середу. "Через падіння уламків виникла незначна пожежа. Загорілася суха трава на відкритій території".

"8 атак на Нікопольщину протягом дня. Агресор бив артилерією та дронами-камікадзе. Цілився по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах", - написав голова Дніпропетровської ОВА.

За його даними, люди не постраждали, "але є руйнування в райцентрі. Пошкоджено кілька приватних будинків і господарських будівель, 7 сонячних панелей, теплиці та авто. Зачепило лінії електропередачі та газопровід.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:09 03.01.2024
Унаслідок обстрілу Новотягинки Херсонської області загинула літня жінка - ОВА

Унаслідок обстрілу Новотягинки Херсонської області загинула літня жінка - ОВА

13:55 03.01.2024
Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару 2 січня в Києві зросла до 54 осіб - КМВА

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару 2 січня в Києві зросла до 54 осіб - КМВА

08:59 03.01.2024
У медзакладах залишається 28 постраждалих унаслідок обстрілу Харкова у вівторок, двоє у важкому стані

У медзакладах залишається 28 постраждалих унаслідок обстрілу Харкова у вівторок, двоє у важкому стані

08:34 03.01.2024
Росіяни випустили 552 снаряди по Херсонській області, є поранений

Росіяни випустили 552 снаряди по Херсонській області, є поранений

07:44 03.01.2024
Росіяни за ніч обстріляли Нікополь

Росіяни за ніч обстріляли Нікополь

19:19 02.01.2024
Нікопольська громада зазнала артобстрілів й ударів дронами, по Криворізькому району РФ завдала ракетного удару

Нікопольська громада зазнала артобстрілів й ударів дронами, по Криворізькому району РФ завдала ракетного удару

18:56 02.01.2024
Кількість постраждалих унаслідок російської ракетної атаки зросла до 135 осіб - МВС України

Кількість постраждалих унаслідок російської ракетної атаки зросла до 135 осіб - МВС України

18:39 02.01.2024
Кількість поранених унаслідок ранкових ударів по Харкову збільшилася до 62 осіб - поліція

Кількість поранених унаслідок ранкових ударів по Харкову збільшилася до 62 осіб - поліція

16:37 02.01.2024
Кількість жертв ранкових обстрілів України сягнула 5, ще 119 осіб постраждали - ДСНС

Кількість жертв ранкових обстрілів України сягнула 5, ще 119 осіб постраждали - ДСНС

15:47 02.01.2024
Залужний: Збиті за допомогою Patriot 10 ворожих "Кинджалів" - це рекорд, нам потрібно більше систем ППО і боєприпасів до них

Залужний: Збиті за допомогою Patriot 10 ворожих "Кинджалів" - це рекорд, нам потрібно більше систем ППО і боєприпасів до них

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про обмін військовополоненими: Чим більше росіян беремо в полон, тим більш результативними будуть переговори щодо обмінів

У Снігурівці на Миколаївщині прогриміло декілька вибухів, є постраждалі, серед них дитина

Буданов: Нам вдалося провести дуже складний обмін, який готувався досить довго

Із російського полону за обміном повернуто 230 українців - Координаційний штаб

Із російського полону повернуто понад 200 військових і цивільних українців

ОСТАННЄ

Українська авіація за добу завдала ударів по 12 місцях скупчення окупантів

Міноборони за чотири місяці заощадило на тилових закупівлях понад 3,5 млрд грн

Кулеба доручив керівникам посольств і генконсульств активізувати інформроботу з просування Формули миру та зміцнення підтримки України

Міненерго оприлюднило законопроєкт, що передбачає розширення повноважень відомства

Польський прем'єр має намір переконати перевізників, які протестують, не використовувати блокаду кордону для захисту своїх прав

Зеленський про обмін військовополоненими: Чим більше росіян беремо в полон, тим більш результативними будуть переговори щодо обмінів

Окупанти за добу завдали шість ракетних і 42 авіаудари по Україні, обстріляли понад 90 населених пунктів - Генштаб ЗСУ

ЗС України відбили 28 атак окупантів під Авдіївкою за добу

У Снігурівці на Миколаївщині прогриміло декілька вибухів, є постраждалі, серед них дитина

Єрмак обговорив із главою МЗС Мексики підготовку до зустрічі радників із нацбезпеки у Швейцарії, на якій обговорять Українську Формулу миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА