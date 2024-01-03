Підрозділи ППО збили дві ракети над Дніпровським районом

Підрозділи ППО в другій половині дня збили 2 російські ракети над Дніпровським районом, Нікопольський район протягом дня 8 разів був обстріляний з артилерії і дронами-камікадзе, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У Дніпровському районі, за уточненою інформацією, "після обіду наші захисники збили 2 ворожі ракети", повідомив Лисак у телеграм-каналі в середу. "Через падіння уламків виникла незначна пожежа. Загорілася суха трава на відкритій території".

"8 атак на Нікопольщину протягом дня. Агресор бив артилерією та дронами-камікадзе. Цілився по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах", - написав голова Дніпропетровської ОВА.

За його даними, люди не постраждали, "але є руйнування в райцентрі. Пошкоджено кілька приватних будинків і господарських будівель, 7 сонячних панелей, теплиці та авто. Зачепило лінії електропередачі та газопровід.