РФ продовжує інтенсивні наступальні дії на куп'янському та бахмутському напрямках, перегруповується на лиманському - Сирський

Російські окупанти продовжують інтенсивні наступальні дії на куп'янському та бахмутському напрямках і перегруповуються на лиманському напрямку, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"Зокрема, на бахмутському напрямку тривають напружені бої поблизу населеного пункту Богданівка. Також противник намагається наступати в напрямку міста Часів Яр. На куп’янському напрямку тривають щоденні штурми російських військ поблизу населеного пункту Синьківка для створення плацдарму та подальшого наступу на місто Куп’янськ", - написав Сирський у телеграм-каналі.

На лиманському напрямку російські окупанти після зазнаних втрат здійснюють перегрупування і підготовку до ведення наступальних дій. Водночас на цьому напрямку ворог активно застосовує авіацію для завдання ударів керованими авіаційними бомбами.

Сирський зазначив, що напрямках наступу агресор збільшив кількість використання техніки, за допомогою якої намагається підтримати штурмові дії піхоти. Також для продовження штурмових дій ворог використовує штурмові підрозділи, сформовані з колишніх злочинців "шторм z" та "шторм v". Крім того, противник продовжує перекидати резерви з інших напрямків.

"Наші воїни, попри складні умови, мужньо тримають оборону та не дають ворогу просунутися вперед", - наголосив командувач.

Він додав, що в органах управління усіх рівнів постійно проводиться робота щодо вироблення рішень, спрямованих насамперед на випередження дій ворога, ведення ефективної контрбатарейної боротьби, знищення резервів окупантів на шляхах їх висування та збереження життя наших військовослужбовців.