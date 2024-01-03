Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та рідним загиблих Героїв

Президент України Володимир Зеленський вручив чергові сертифікати на отримання квартир військовослужбовцям Сил оборони України, яким присвоєно звання Героя України, а також сім'ям загиблих Героїв.

Як повідомляє пресслужба глави Української держави, вручення сертифікатів відбулося в Маріїнському палаці в Києві.

"У вільному Києві, в Маріїнському палаці ми продовжуємо нашу традицію шани та вдячності воїнам України. Тим, хто захищає Україну і на землі, і в небі, і в нашому українському Чорному морі. Нашим героям, які змогли довести, що українці своїми надзвичайними вчинками та своєю надзвичайною силою здатні спрямовувати історію в правильному напрямку. Якби не такі люди, як ви, як наші Герої, якби не така сміливість українського народу, Україна б не вистояла", - заявив Зеленський.

Президент зауважив, що українські захисники мають хоробрість, щоб долати підлість РФ.

"І ми її обов’язково подолаємо. Попри всі ракетні удари Росії, попри будь-які наміри ворога ми обов’язково захистимо нашу державу. І хай незалежна та сильна Україна завжди буде вдячною кожному, хто бився заради неї, кожному, хто працював заради неї, кожному, хто може сказати, що українське життя – це його здобуток, його результат", - наголосив глава Української держави.

Сертифікати на отримання квартир отримали Герої, а також рідні загиблих Героїв зі складу ЗСУ: Сухопутних військ, Повітряних сил, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України.