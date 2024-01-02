Події

10:53 02.01.2024

Росія в ніч на 2 січня фактично повторила атаку 29 грудня - командувач Повітряних сил

2 хв читати
Росія в ніч на 2 січня фактично повторила атаку 29 грудня - командувач Повітряних сил

Росія в ніч на вівторок фактично повторила атаку 29 грудня - "як по типах ракет, так і по кількості засобів повітряного напад", сказав командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук, зазначивши, що точні дані буде оприлюднено пізніше.

"Сьогодні вночі ворог фактично повторив атаку 29 грудня, як по типах ракет, так і по кількості засобів повітряного нападу. Результат бойової роботи, який ви бачите щодня у нашій інфографіці, дається нелегко. Він досягається завдяки наполегливій праці тисяч захисників неба усіх Сил оборони України, які без сну та відпочинку боронять країну", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

"Усім дякую за захист держави, за мужність і героїзм! Результати будуть опубліковані найближчим часом", - додав Олещук.

Раніше повідомлялося з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, що, за попередніми даними, тільки в Києві сили ППО знищили більше ніж 60 крилатих ракет Х-101/Х555Х-55, а також понад 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", окрім цього знищено більше ніж 15 БПЛА типу Shahed.

Як повідомлялося, у ніч на 29 грудня 2023 року РФ завдала наймасштабнішого ракетного удару по Україні за всю війну - по Київській, Харківській, Дніпровській, Одеській, Запорізькій, Львівській, Сумській та Черкаській областях було випущено 110 ракет усіх типів і велику кількість Shahed. Цього разу росіяни цілеспрямовано били по житлових кварталах і об'єктах соціальної інфраструктури. Загалом загинули десятки людей, понад 160 дістали поранення. 

Теги: #оцінка #олещук #ракетна_атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:07 02.01.2024
2 січня внаслідок ракетної атаки чотири людини загинули, щонайменше 92 поранені - Зеленський

2 січня внаслідок ракетної атаки чотири людини загинули, щонайменше 92 поранені - Зеленський

09:08 02.01.2024
Пані посол США у відповідь на нову атаку РФ: Дуже важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна

Пані посол США у відповідь на нову атаку РФ: Дуже важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна

08:53 02.01.2024
У результаті ранкових ударів по Харкову одна людина загинула, кількість постраждалих перевищила 20 осіб - Синєгубов

У результаті ранкових ударів по Харкову одна людина загинула, кількість постраждалих перевищила 20 осіб - Синєгубов

08:38 02.01.2024
Оперативна ситуація в Києві внаслідок ракетної атаки

Оперативна ситуація в Києві внаслідок ракетної атаки

08:18 02.01.2024
У Солом'янському районі Києва внаслідок ракетної атаки є троє постраждалих

У Солом'янському районі Києва внаслідок ракетної атаки є троє постраждалих

08:08 02.01.2024
У Подільському районі Києва пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури - Кличко

У Подільському районі Києва пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури - Кличко

17:50 14.12.2023
На Хмельниччині після атаки без жертв і руйнувань - обладміністрація

На Хмельниччині після атаки без жертв і руйнувань - обладміністрація

07:13 13.12.2023
Ворог посилює ракетний терор Києва, застосовуючи балістику

Ворог посилює ракетний терор Києва, застосовуючи балістику

13:50 08.12.2023
Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Павлограді збільшилася до 8 осіб - ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Павлограді збільшилася до 8 осіб - ОВА

10:27 04.12.2023
НБУ проведе комплексну оцінку ефективності банківського сектору

НБУ проведе комплексну оцінку ефективності банківського сектору

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

2 січня внаслідок ракетної атаки чотири людини загинули, щонайменше 92 поранені - Зеленський

Кількість постраждалих від ракетної атаки на Київщині зросла до 11 осіб, серед них - дитина

У Києві ППО знищила понад 70 ракет і 15 БПЛА - КМВА

На Київщині внаслідок обстрілу загинули дві людини, семеро постраждали - Клименко

Померла одна постраждала в Солом'янському районі Києва, 27 шпиталізовані - Кличко

ОСТАННЄ

Кількість жертв землетрусу в Японії наближається до 50

У Київській області через ракетну атаку знеструмлено понад 250 тис. споживачів - "Укренерго"

Кількість постраждалих від ракетної атаки на Київщині зросла до 11 осіб, серед них - дитина

У Києві ППО знищила понад 70 ракет і 15 БПЛА - КМВА

На Київщині внаслідок обстрілу загинули дві людини, семеро постраждали - Клименко

Померла одна постраждала в Солом'янському районі Києва, 27 шпиталізовані - Кличко

Унаслідок обстрілу Білозерки постраждала жінка - Херсонська ОВА

Через задимлення у Подільському районі через ракетну атаку влада просять закрити вікна та обмежити перебування на вулиці

Унаслідок ранкових ударів по Харкову одна жінка загинула, 41 людина постраждала

У Солом'янському районі Києва кількість постраждалих зросла до 20 осіб - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА