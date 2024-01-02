Росія в ніч на 2 січня фактично повторила атаку 29 грудня - командувач Повітряних сил

Росія в ніч на вівторок фактично повторила атаку 29 грудня - "як по типах ракет, так і по кількості засобів повітряного напад", сказав командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук, зазначивши, що точні дані буде оприлюднено пізніше.

"Сьогодні вночі ворог фактично повторив атаку 29 грудня, як по типах ракет, так і по кількості засобів повітряного нападу. Результат бойової роботи, який ви бачите щодня у нашій інфографіці, дається нелегко. Він досягається завдяки наполегливій праці тисяч захисників неба усіх Сил оборони України, які без сну та відпочинку боронять країну", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

"Усім дякую за захист держави, за мужність і героїзм! Результати будуть опубліковані найближчим часом", - додав Олещук.

Раніше повідомлялося з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, що, за попередніми даними, тільки в Києві сили ППО знищили більше ніж 60 крилатих ракет Х-101/Х555Х-55, а також понад 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", окрім цього знищено більше ніж 15 БПЛА типу Shahed.

Як повідомлялося, у ніч на 29 грудня 2023 року РФ завдала наймасштабнішого ракетного удару по Україні за всю війну - по Київській, Харківській, Дніпровській, Одеській, Запорізькій, Львівській, Сумській та Черкаській областях було випущено 110 ракет усіх типів і велику кількість Shahed. Цього разу росіяни цілеспрямовано били по житлових кварталах і об'єктах соціальної інфраструктури. Загалом загинули десятки людей, понад 160 дістали поранення.