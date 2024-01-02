Через задимлення у Подільському районі через ракетну атаку влада просять закрити вікна та обмежити перебування на вулиці

У Подільському районі Києва спостерігається сильне задимлення через пожежі, спричинені ракетною атакою, повідомляють у Київській міській державній адміністрації (КМДА) і просять обмежити перебування на вулиці.

"У Подільському районі Києва спостерігається сильне задимлення через пожежі, спричинені ракетною атакою. Якщо ви перебуваєте у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря просимо закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум", - ідеться в повідомленні КМДА у вівторок.

"Повітряна загроза не минула – не залишайте укриття до відбою", - зазначають у КМДА.