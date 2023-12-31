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16:14 31.12.2023

Співробітники німецького телеканалу ZDF були в харківському готелі Kharkiv Palace, куди в суботу влучила російська ракета

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Співробітники німецького телеканалу ZDF були в харківському готелі Kharkiv Palace, куди в суботу влучила російська ракета

Команда Другого каналу німецького телебачення (ZDF) перебувала в готелі Kharkiv Palace, по якому ввечері 30 грудня російські окупанти завдали ракетного удару. Всі вони вижили.

"Під час російського нападу на Харків постраждав також готель Kharkiv Palace, де зупинилася команда ZDF... Дивом ми всі вижили: троє з нас були на п'ятому поверсі, колега - в холі та колега, який у момент удару перебував на 11-му поверсі", - повідомляють на сайті телеканалу в неділю.

Водночас повідомляється, що дістала травму їхня українська перекладачка, яка перебувала в холі готелю під час удару: у неї зламано ребро і три хребці.

За словами менеджера готелю, загалом на момент удару в Kharkiv Palace було здано 15 номерів, із них не менше десяти - журналістам. "В Україні, як і більшість іноземців, ми ночували в готелях, у яких був бункер під охороною. Але виявляється в Україні немає безпечного місця", - зазначається в повідомленні.

За даними ZDF, тієї ночі постраждав не тільки Kharkiv Palace, а й житловий будинок у центрі міста. Після цього окупанти направили кілька безпілотників по центру Харкова. "Ми чули їх, виїжджаючи з центру міста темної ночі. Вкотре стає зрозуміло, що Росія також веде війну проти мирного населення", - йдеться в повідомленні на сайті телеканалу.

ZDF засудив напад на готель у Харкові, у якому перебували журналісти. "Це чергова атака Росії на вільну пресу. Ми сподіваємося, що постраждалі колеги швидко одужають. ZDF продовжить висвітлювати війну проти цивільного населення України", - заявила головний редактор телеканалу Беттіна Шаустен.

 

Теги: #харків #журналісти #обстріл

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