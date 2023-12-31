Окупанти обстріляли Херсон, поранено троє людей - голова МВА

Російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, внаслідок обстрілу постраждали троє людей, їх госпіталізували, повідомляє голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Відомо про трьох поранених у Херсоні внаслідок "братніх привітань" із лівого берега. Чоловіки 52 і 55 років та 71-річна жінка госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Усі троє дістали поранення під час ворожого обстрілу Корабельного району міста", - написав Мрочко в телеграм-каналі в неділю.

Як повідомляє обласна військова адміністрація, 52-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані. У нього вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, осколкове поранення грудної клітки. Решта постраждалих дістали травм середньої тяжкості.

Під час обстрілу люди перебували на вулиці біля магазину.