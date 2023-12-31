Події

10:28 31.12.2023

Війна Ізраїлю і ХАМАС триватиме кілька місяців, заявив Нетаньягу

1 хв читати
Війна Ізраїлю і ХАМАС триватиме кілька місяців, заявив Нетаньягу

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль "бореться на всіх фронтах", і що війна в Секторі Гази "триватиме ще багато місяців", повідомляє The Times of Israel.

Нетаньяху зазначив, що для перемоги потрібно більше часу, і що війна триватиме ще багато місяців. Він обіцяє, що бойові дії триватимуть, доки не буде досягнуто всіх цілей наступу, головною з яких є знищення ХАМАСу і повернення заручників додому.

За його словами, Газа "не буде загрозою Ізраїлю", і в кінцевому підсумку там не залишиться жодних терористичних елементів.

Прем'єр Ізраїлю послався на міжнародний тиск із вимогою припинити війну до того, як буде досягнуто поставлених цілей, і висловив подяку за підтримку США в цьому контексті, зокрема на засіданні Ради безпеки ООН минулого тижня, а також за постійні поставки зброї.

За його словами, ЦАХАЛ діє з метою забезпечення "максимального захисту" своїх солдатів.

"Понад 8000 терористів було вбито", а військовий потенціал ХАМАС знищується "крок за кроком", - зазначив він.

Також Нетаньягу наголошує, що він прагне відновити безпеку вздовж північного кордону на тлі постійних атак "Хезболли", щоб евакуйовані звідти жителі могли повернутися додому.

Він також заявляє, що "якщо "Хезболла" розширить бойові дії, вона прийме на себе удари, яких навіть не уявляла. Так само, як і Іран".

 

Теги: #ізраїль #нетаньягу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:13 28.12.2023
Ізраїльські військові провели рейди на Західному березі річки Йордан з метою позбавити ХАМАС фінансування

Ізраїльські військові провели рейди на Західному березі річки Йордан з метою позбавити ХАМАС фінансування

07:20 27.12.2023
Ізраїль виділить Intel грант у $3,2 млрд на будівництво заводу- Reuters

Ізраїль виділить Intel грант у $3,2 млрд на будівництво заводу- Reuters

02:47 27.12.2023
Ізраїль припиняє "автоматично" видавати візи співробітникам ООН

Ізраїль припиняє "автоматично" видавати візи співробітникам ООН

20:15 26.12.2023
Ізраїль завдав авіаударів по таборах біженців у центрі Гази

Ізраїль завдав авіаударів по таборах біженців у центрі Гази

02:40 25.12.2023
У підземних тунелях ХАМАС виявлено п'ятеро загиблих заручників

У підземних тунелях ХАМАС виявлено п'ятеро загиблих заручників

07:42 22.12.2023
ХАМАС виключив можливість звільнення заручників поки Ізраїль не припинить операцію в Газі

ХАМАС виключив можливість звільнення заручників поки Ізраїль не припинить операцію в Газі

01:47 21.12.2023
Байден заявив, що поки що не чекає угоди про обмін ХАМАС та Ізраїлю заручниками

Байден заявив, що поки що не чекає угоди про обмін ХАМАС та Ізраїлю заручниками

19:06 20.12.2023
В Ізраїлі заявляють, що вже добу не зазнають ракетних обстрілів із Гази

В Ізраїлі заявляють, що вже добу не зазнають ракетних обстрілів із Гази

19:10 19.12.2023
Війна на Близькому Сході погано впливає на допомогу нам - Зеленський

Війна на Близькому Сході погано впливає на допомогу нам - Зеленський

20:58 18.12.2023
Міністр оборони Ізраїлю пообіцяв продовжувати операцію в Газі, поки "не буде досягнуто мети"

Міністр оборони Ізраїлю пообіцяв продовжувати операцію в Газі, поки "не буде досягнуто мети"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки на Київ 29 грудня зросла до 21 людини - КМВА

Тарнавський: окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби

Вночі сили ППО знищили 21 із 49 БпЛА "Shahed", які атакували Україну - ПС ЗСУ

Кількість постраждалих унаслідок вечірнього удару по Харкову зросла до 28, у Боровій загинули три людини

До 19 зросла кількість жертв російської атаки Києва 29 грудня

ОСТАННЄ

Чистий приплив в Україну за тиждень становив 22 тис. - Держприкордонслужба

Окупанти обстріляли Херсон, поранено троє людей - голова МВА

Унаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинуло 4 людини, поранено - 12 - Нацполіція

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки на Київ 29 грудня зросла до 21 людини - КМВА

Тарнавський: окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби

У Черкаській області вночі ліквідували 4 ударні БпЛА, без постраждалих і руйнувань - ОВА

У Середземному морі чергують три кораблі РФ, два з яких - носії "Калібрів", у Чорному - п'ять і один в Азовському - ВМС

У Хмельницькій області внаслідок нічної атаки БпЛА виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури - ОВА

В Одеській області вночі знищено 6 БпЛА "Shahed" - голова ОВА

Вночі сили ППО знищили 21 із 49 БпЛА "Shahed", які атакували Україну - ПС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА