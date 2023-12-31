Війна Ізраїлю і ХАМАС триватиме кілька місяців, заявив Нетаньягу

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль "бореться на всіх фронтах", і що війна в Секторі Гази "триватиме ще багато місяців", повідомляє The Times of Israel.

Нетаньяху зазначив, що для перемоги потрібно більше часу, і що війна триватиме ще багато місяців. Він обіцяє, що бойові дії триватимуть, доки не буде досягнуто всіх цілей наступу, головною з яких є знищення ХАМАСу і повернення заручників додому.

За його словами, Газа "не буде загрозою Ізраїлю", і в кінцевому підсумку там не залишиться жодних терористичних елементів.

Прем'єр Ізраїлю послався на міжнародний тиск із вимогою припинити війну до того, як буде досягнуто поставлених цілей, і висловив подяку за підтримку США в цьому контексті, зокрема на засіданні Ради безпеки ООН минулого тижня, а також за постійні поставки зброї.

За його словами, ЦАХАЛ діє з метою забезпечення "максимального захисту" своїх солдатів.

"Понад 8000 терористів було вбито", а військовий потенціал ХАМАС знищується "крок за кроком", - зазначив він.

Також Нетаньягу наголошує, що він прагне відновити безпеку вздовж північного кордону на тлі постійних атак "Хезболли", щоб евакуйовані звідти жителі могли повернутися додому.

Він також заявляє, що "якщо "Хезболла" розширить бойові дії, вона прийме на себе удари, яких навіть не уявляла. Так само, як і Іран".