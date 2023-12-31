Події

01:51 31.12.2023

Ворожі дрони потрапили до житлових будинків у центрі Харкова, інформація про постраждалих уточнюється

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Ворожі дрони потрапили до житлових будинків у центрі Харкова, інформація про постраждалих уточнюється

Внаслідок атаки ворожих "Шахедів" на Харків були потрапляння до кількох житлових будинків у центрі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Є попадання до кількох житлових будинків у центрі міста. Там пожежі. На місці вже працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Усю необхідну допомогу мешканцям цих будинків буде надано", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Теги: #україна #харків #дрони #потрапляння

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