Події

11:21 30.12.2023

Кількість жертв ворожого удару по Запоріжжю збільшилася до 9 осіб, у місті оголошено жалобу

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Кількість жертв ворожого удару по Запоріжжю збільшилася до 9 осіб, у місті оголошено жалобу

Кількість жертв ракетного удару по Запоріжжю збільшилася до 9 осіб, 30 грудня в місті оголошено днем жалоби, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"У Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими від учорашнього ворожого ракетного удару. 29 грудня в нашому місті рашисти жорстоко обірвали життя дев'яти невинних мирних людей", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих від російського ракетного удару по Запоріжжю.

Теги: #запоріжжя #жалоба

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