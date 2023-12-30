Кількість жертв ворожого удару по Запоріжжю збільшилася до 9 осіб, у місті оголошено жалобу

Кількість жертв ракетного удару по Запоріжжю збільшилася до 9 осіб, 30 грудня в місті оголошено днем жалоби, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"У Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими від учорашнього ворожого ракетного удару. 29 грудня в нашому місті рашисти жорстоко обірвали життя дев'яти невинних мирних людей", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих від російського ракетного удару по Запоріжжю.