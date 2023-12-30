Армія США отримає на озброєння "баражуючі боєприпаси", більш відомі як дрони-камікадзе

Армія США скоро отримає на озброєння "баражуючі боєприпаси", більш відомі як дрони-камікадзе. Протестовані і перевірені в Україні баражуючі боєприпаси дадуть піхотинцям можливість шукати і знищувати цілі на дистанціях, колись призначених для важкої артилерії, повідомляє Popular Mechanics у четвер.

У найближчому майбутньому американські піхотні війська отримають можливість шукати і знищувати цілі за десятки миль у тилу противника. У рамках проєкту LASSO армія США планує озброїти свої бойові групи піхотних бригад боєприпасами, що баражують, - дронами, які не лише розвідують поле бою, а й можуть знищити будь-яку гідну ціль, з якою вони зіткнуться. Баражуючі дрони, такі як Switchblade 600, дадуть змогу навіть пішим військам вражати цілі на відстані десятків миль.

У травні 2023 року армія США ініціювала проєкт LASSO, який означає "маловисотне переслідування і ударні артилерійські знаряддя" і покликаний швидко закупити дрони для бойових груп піхотних бригад.

PEO Soldier, армійська організація, яка досліджує і розробляє обладнання для сухопутних військ, описує LASSO як "переносну безпілотну повітряну систему зі смертоносним корисним навантаженням, що запускається з трубчастої установки. Він охоплює електрооптичний/інфрачервоний датчик, прецизійне управління польотом, а також здатність літати, відстежувати і вражати цілі, що перебувають за межами прямої видимості, і бронетехніку точним смертоносним вогнем".

Армія припускає, що LASSO складатиметься з трьох частин обладнання: багаторазової пускової труби, самого дрона і багаторазової станції управління вогнем. Це мало чим відрізняється, наприклад, від протитанкової ракети "Джавелін" яка складається з пускової труби із запаяною всередині ракетою і багаторазового блоку управління вогнем. За даними DefenseOne, перші дрони LASSO надійдуть в армійські підрозділи в першій половині 2024 року.

Одним із прикладів баражуючого дрона є AeroVironment Switchblade 600, який запускається зі стріляючої труби, літає до 40 хвилин і може працювати на відстані до 38 км від станції управління. Дрон використовує штовхаючий пропелер для польоту зі швидкістю близько 110 км/год і здатний розвивати швидкість до 185 км/год. Switchblade 600 оснащений ракетною боєголовкою Javelin, що робить його смертоносним для танків. Switchblade 600 і менший Switchblade 300 відправили в Україну в рамках військової допомоги США, де їх цінують за здатність полювати і знищувати російську бронетехніку.