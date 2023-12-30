Поточний стан виробництва не дасть змоги РФ завдавати регулярних ракетних ударів, однак, може завдавати ударів безпілотниками

Поточні російські запаси ракет і безпілотників, а також темпи виробництва, ймовірно, не дають змоги російським силам завдавати регулярних великомасштабних ракетних ударів, але, ймовірно, дають змогу завдавати більш послідовних ударів за допомогою дронів, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 29 грудня.

Заступник начальника Головного управління військової розвідки України (ГУР) генерал-майор Вадим Скібіцький 6 листопада заявив, що в жовтні 2023 року російські війська виготовили 115 високоточних ракет великої дальності, зокрема 30 крилатих ракет "Іскандер-М", 12 крилатих ракет "Іскандер-К", 20 крилатих ракет "Калібр", 40 крилатих ракет Х-101, 9 крилатих ракет Х-32 і 4 балістичні ракети "Кинджал". Скібіцький також заявив, що в листопаді російські війська мали в резерві загалом 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет, а в період із серпня до листопада ця кількість збільшилася на 285 ракет, - ідеться у зведенні.

Хоча українські офіційні особи нещодавно заявили, що російські війська частково відновили свої запаси крилатих ракет, заяви Скібіцького про нещодавні загальні обсяги російських ракетних резервів і щомісячні темпи виробництва говорять про те, що російські сили не в змозі витримати повторні великомасштабні ракетні удари, які можна порівняти із серією ударів 29 грудня, зазначають в ISW.

За даними аналітиків, під час ударів 29 грудня, було задіяно п'ять ракет "Кинджал", використано приблизно місячну кількість вироблених Росією цієї системи. Росія здатна виробляти всередині країни безпілотники "Шахед-136/131" набагато більш високими темпами, однак багато в чому завдяки створенню і розширенню виробництва безпілотників в Особливій економічній зоні "Алабуга" в Республіці Татарстан. Інститут науки і міжнародної безпеки повідомив 13 листопада, що навіть після місячної затримки у виробництві завод в Алабузі планував виготовити 1400 безпілотників "Шахед-136" у період із лютого до жовтня 2023 року, а до вересня 2025 року планує виробити загалом 6000 дронів.

Таким чином, російські сили, найімовірніше, зможуть наносити більш послідовні удари "шахедами", ніж ракетні удари, як раніше говорили українські офіційні особи, вважають аналітики ISW.