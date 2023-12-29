У Києві кількість загиблих унаслідок ракетного удару збільшилася до восьми людей - КМВА

У Києві кількість загиблих унаслідок ранкового ракетного удару зросла до восьми осіб, пошуково-рятувальна операція триває, повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Кількість жертв унаслідок ракетного удару по столиці зросла. Рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла. Тож станом на 17:50 у Києві рашистські ракети забрали життя восьми людей. Ще 30 осіб постраждали. Пошуково-рятувальна операція ще не завершена", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі КМВА.

Раніше повідомляли про сімох загиблих і 30 постраждалих.