Події

13:54 29.12.2023

У Дніпрі 6 загиблих, 28 постраждалих унаслідок обстрілу, пошукову операцію завершено - обладміністрація

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У Дніпрі 6 загиблих, 28 постраждалих унаслідок обстрілу, пошукову операцію завершено - обладміністрація

Шестеро людей загинули і 28 постраждали внаслідок російської ракетної атаки по м. Дніпро у понеділок уранці, повідомляється в телеграм-каналі Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

"Через влучання по Дніпру, на жаль, уже шестеро загиблих. 28 постраждалих. Серед них - 1,5-річна дитина. Дві жінки, які вважалися зниклими, вийшли на зв'язок. Рятувальники завершили пошукову операцію", - йдеться в повідомленні.

Крім торговельного центру та пологового будинку, в місті повністю зруйновано один приватний будинок, пошкоджено вісім адміністративних будівель, щонайменше два десятки багатоповерхових будинків, автомобілі.

"На місці працюють усі служби. Комунальники прибирають уламки, вивозять сміття. Благодійники роздають будматеріали. Відбувається реєстрація пошкоджень", - розповіли в обладміністрації.

Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих і 22 постраждалих унаслідок обстрілу. Теплопостачання немає в 56 будинках на поточний момент, але до кінця дня можливе його повне відновлення. З електропостачанням перебоїв немає, транспорт працює у звичайному режимі.

 

Теги: #жертви #дніпро #обстріли

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