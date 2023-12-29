Події

10:03 29.12.2023

Унаслідок російської атаки по Дніпру чотири людини загинули, майже півтора десятка постраждалих - ОВА

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Унаслідок російської атаки по Дніпру чотири людини загинули, майже півтора десятка постраждалих - ОВА

Унаслідок російської атаки по Дніпру чотири людини загинули, майже півтора десятка постраждалих, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Трагічний ранок для області. Ворог атакував ракетами. Попередньо постраждали майже півтора десятка людей. Чотири - загинули. У Дніпрі маємо "приліт" по торговельному центру. Виникла пожежа. Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок. Інформацію ще уточнюємо", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Теги: #жертви #дніпро #обстріли

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