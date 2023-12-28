Висунуто підозру Червінському у спробі заволодіти $100 тис., видаючи себе за чиновника ДФС

Громадянину України, який видавав себе за посадовця Державної фіскальної служби (ДФС), висунуто підозру в закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

"У липні 2020 року підозрюваний, видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби України, спільно з іншими особами намагався заволодіти коштами підприємця в сумі $100 тис. Він обіцяв вирішити питання щодо повернення підприємцю затриманої партії тютюнових виробів шляхом передачі зазначених коштів службовцям Державної фіскальної та Державної податкової служб України", - повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України.

Слідство триває. Досудове розслідування здійснює слідче управління Головного управління Національної поліції України в Києві.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, ідеться про офіцера Сил спецоперацій Романа Червінського, який є фігурантом справи про російський удар по аеродрому поблизу Кропивницького. СБУ розслідує обставини ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області в липні 2022 року, що стався через самовільні дії окремих військовослужбовців.